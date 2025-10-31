ВСМ Москва – Петербург не будет иметь шпал и щебня

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург не будет иметь привычных шпал и верхнего слоя щебня. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Савельев на марафоне "Знание. Первые" в Москве.

По его словам, многие заложенные технические решения, применяемые при строительстве инфраструктуры ВСМ, ранее в стране не применялись.

"Основа линии ВСМ – это безбалластный путь. На маршруте не будет привычных шпал и верхнего слоя щебня. И вместо этого мы сделали свою уникальную бетонно-рельсовую плиту", – передает слова Савельева РИА Новости.

Политик уточнил, что плита будет выдерживать перепады температур от плюс 50 до минус 50 градусов. Срок ее эксплуатации – не менее 50 лет. При этом отдельные характеристики разработки превышают мировые аналоги.

"Дело в том, что поезд, который будет развивать на этой трассе до 400 километров в час, <...> он должен работать с полотном, с насыпью, как единое целое. И это очень важно", – пояснил вице-премьер.

Поезда на ВСМ в городской черте будут ехать с минимальным уровнем шума. Интервал их движения в часы пик будет составлять до 10 минут и до 40 составов в сутки в каждом направлении. Общее время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.