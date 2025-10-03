Поезда на ВСМ Москва – Петербург будут ехать с минимальным уровнем шума в городской черте

Фото: vsm2stl.ru

Поезда на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в городской черте будут ехать с минимальным уровнем шума. Интервал их движения в часы пик будет до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные РЖД.

Также, согласно данным компании, поезда будут ехать со скоростью 200 километров в час по двум городам, а между ними будут разгоняться до 400 километров в час. Общее время в пути составит 2 часа 15 минут.

Кроме того, по информации РЖД, из Москвы до Твери можно будет добраться за 39 минут, до Валдая – за 1 часа 15 минут, до Великого Новгорода – около 1 часа 40 минут.

Ранее стало известно, что на ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировано 14 пассажирских остановок. Таким образом, вдоль ВСМ будут предусмотрены следующие остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный и Санкт-Петербург главный.

При этом вся инфраструктура магистрали, в том числе станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Финальные проектные решения и названия вокзалов ВСМ будут известны позднее