На ВСМ Москва – Санкт-Петербург запланировано 14 пассажирских остановок

Фото: Агентство ''Москва''/Денис Воронин

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург запланировано 14 пассажирских остановок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр магистрали.

В частности, вдоль ВСМ будут предусмотрены следующие остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный и Санкт-Петербург главный.

Вся инфраструктура магистрали, в том числе станции и вокзалы, будет возводиться с нуля. Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали будут известны позднее.

В сентябре в Санкт-Петербурге стартовали работы по сварке первых рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Процесс предполагает соединение 100-метровых рельсов в 800-метровые плети, что необходимо для обеспечения безопасности и комфорта при движении составов.

Один рейс по высокоскоростной магистрали сможет заменить не менее 5 авиарейсов. Запуск ВСМ также имеет экологические преимущества, поскольку благодаря замещению автомобильного транспорта и авиации происходит освобождение ресурсов для других направлений.