16 ноября, 09:30

Транспорт

Пять новых плавучих причалов для электросудов появятся в Москве

Пять новых плавучих причалов для электросудов появятся в Москве

В Москву доставили пять новых плавучих причалов для электросудов, которые сейчас собирают в Южном речном порту. Четыре причала будут установлены на будущем четвертом регулярном маршруте, а один пополнит маршрут "Новоспасский – ЗИЛ".

Как сообщили в транспортном комплексе, до конца года на линию выйдут два новых электросудна, а в 2026 году флот пополнится еще восемью судами. С момента запуска в 2023 году пассажиры совершили уже более 2,5 миллиона поездок на этом виде транспорта.

