18 ноября, 12:10

"Новости дня": более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы

Более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы. Например, новый пешеходный переход появился в районе Очаково-Матвеевское по просьбам местных жителей. Теперь им будет удобно добираться до станции метро "Озерная", детского сада и спортивной площадки.

На Кутузовском проспекте специалисты за счет грамотной переразметки добавили дополнительную полосу. Благодаря этому время в пути сократилось на 20%.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
