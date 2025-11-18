18 ноября, 12:10Транспорт
"Новости дня": более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы
Более 50 важных дорожных проектов реализовали на западе Москвы. Например, новый пешеходный переход появился в районе Очаково-Матвеевское по просьбам местных жителей. Теперь им будет удобно добираться до станции метро "Озерная", детского сада и спортивной площадки.
На Кутузовском проспекте специалисты за счет грамотной переразметки добавили дополнительную полосу. Благодаря этому время в пути сократилось на 20%.
Подробнее – в программе "Новости дня".