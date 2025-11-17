Форма поиска по сайту

17 ноября, 22:45

Транспорт

Трамваи нового диаметра преодолели 13 тысяч километров в Москве за двое суток работы

В столице начал работу самый длинный трамвайный маршрут в мире – Московский трамвайный диаметр. За первые два дня эксплуатации трамваи преодолели более 13 тысяч километров по новому маршруту Т1, который соединил Метрогородок и станцию метро "Университет".

Протяженность диаметра составляет 27 километров, на маршруте расположены 64 остановки, а интервал движения составляет 6 минут. Пассажиры могут наслаждаться видами столицы через окна современных трамваев "Львенок-Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Анастасия НалетоваЕкатерина Ефимцева

