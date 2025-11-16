Беспилотный трамвай проехал 18 тысяч километров в Москве

Беспилотный трамвай в Москве преодолел более 18 тысяч километров, перевезя около 40 тысяч пассажиров. Транспортное средство работает на маршруте № 10 в районе Строгино, самостоятельно соблюдая правила дорожного движения, график движения и выполняя все операции без участия водителя.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, до конца 2026 года планируется запустить еще 15 беспилотных трамваев на маршрутах Краснопресненского депо. В течение пяти лет беспилотными технологиями будет оснащено две трети столичного трамвайного парка.

