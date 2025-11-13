Форма поиска по сайту

13 ноября, 07:30

Мэр Москвы: первый трамвайный диаметр запущен в столице

Новый трамвайный диаметр (МТД) связал 13 районов столицы. Маршрут Т1 протянулся от станции метро "Университет" на юго-западе до Метрогородка на востоке Москвы. Как отметил Сергей Собянин, во многие точки города на трамвае теперь можно добраться быстрее, чем на метро.

Количество трамваев на маршруте увеличилось с 33 до 83, а суточный пассажиропоток возрастет с 60 до 110 тысяч человек. Маршрут включает 64 остановки и проходит рядом с 24 станциями метро, МЦК, МЦД и четырьмя железнодорожными вокзалами.

Весной планируется запуск второго трамвайного диаметра длиной 33 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

