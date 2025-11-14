Эксперт Ломанов: проверка ТО с помощью дорожных камер затронет ограниченное число машин

Проверять техосмотр (ТО) автомобилей через камеры прямо во время движения предложил Российский союз автостраховщиков. По данным СМИ, фиксация может начаться в конце 2026 года. Сможет ли введение проверки положительно сказаться на безопасности дорожного движения, разбиралась Москва 24.

Кого проверять?

Проводить автоматическую проверку ТО при помощи дорожных камер предложил Российский союз автостраховщиков в ходе выездного заседания комитета Госдумы по транспорту. При этом техосмотр на сегодняшний день обязателен только для некоторых категорий транспорта, например это такси, автобусы или грузовики.

По словам директора по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, без ТО чаще всего ездят принадлежащие индивидуальным предпринимателям автомобили такси.





Сергей Ефремов директор по защите активов РСА Машины у них, как правило, старше десяти лет. Обязательный регулярный контроль технического состояния им просто необходим. Но по факту его мало кто проходит. Есть проблема и с грузовиками, которые также не проходят проверки и выезжают на дорогу. Надо понимать, что если происходит ДТП по причине неисправности большегруза, то из-за большой массы машины наступает высокая тяжесть последствий.

При этом Ефремов уверен, что технических проблем возникнуть не должно, поскольку системы "Паутина" и Единая автоматизированная система технического осмотра принадлежат МВД России.

Введение автоматической проверки техосмотра – логичное и правильное решение, такое мнение высказал глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. Ранее союз уже направлял просьбу о подключении системы фотовидеофиксации к контролю техосмотра правительству и президенту. По данным СМИ, система может заработать уже в конце 2026 года.

"Тем более что сотрудники Госавтоинспекции практически не проверяют наличие диагностической карты. Пробел необходимо устранять, так как до 30% транспортных средств, подлежащих ТО, игнорируют это требование", – сказал Максим Бурдюгов.

Ранее стало известно, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволит дорожным камерам фиксировать ОСАГО с последующей рассылкой штрафов, размер которых может достигать 3 тысяч рублей. Такой штраф можно будет получить не чаще одного раза в сутки вне зависимости от количества нарушений. Старт работы системы запланирован на конец 2026 года.

Кроме того, вопрос регулирования деятельности такси также поднимается не впервые. Ранее предварительный список разрешенных к использованию в такси в рамках закона о локализации автомобилей опубликовал Минпромторг. В перечень вошли 22 наименования, а его итоговую версию пообещали представить к 1 марта 2026 года.

Новый уровень безопасности?

Автоюрист Сергей Радько в беседе с Москвой 24 поддержал проверки ТО у тех автомобилей, для которых он обязателен.

"Сейчас его проходят не все машины, а только грузовые, автобусы или легковые старше четырех лет. Это происходит при смене собственника либо при изменении конструкции", – рассказал юрист.

Он уточнил, что на данный момент есть два способа проверки технического состояния автомобиля: либо официальный ТО, либо явные нарушения может заметить инспектор ГИБДД. К примеру, неработающие габариты, фары или тонировку.

"Однако есть неисправности, которые визуально не определить: люфт, проблемы с тормозами, выхлопом. Они требуют детального изучения, что на дороге невозможно. Подтверждением прохождения ТО служит диагностическая карта, которая проверяется по номеру машины", – уточнил Сергей Радько.





Сергей Радько автоюрист Отсутствие данного документа в том случае, когда он должен быть, может квалифицироваться как управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (12.5 КоАП РФ). Это грозит штрафом в размере 2 тысяч рублей.

Однако автоюрист предположил, что проверки ТО с помощью камер не окажут должного влияния на снижение аварийности или добросовестность водителей.

"Во многих случаях техосмотр становится формальностью: нередко эту карту просто покупают. Таким образом, автоматическая проверка повысит количество штрафов, но нисколько не стимулирует проходить процедуру", – резюмировал эксперт.

Автоэксперт Андрей Ломанов, в свою очередь, отметил, что инициатива затронет ограниченное количество машин.

"Современным легковым автомобилям техосмотр проходить не нужно – это требование было отменено. Оно сохранилось только для транспортных средств, участвующих в перевозке пассажиров, или при постановке на учет автомобиля старше 4 лет, смене владельца или замене основного компонента", – рассказал специалист.





Андрей Ломанов автоэксперт Как предложение – это здравая мысль. Комплексы фотовидеофиксации теоретически могут проверять такие данные, если они есть в единой базе. Однако я не уверен, что существующая база данных по техосмотру достаточно удобна и легко интегрируется с системами фиксации. Вопрос исполнения остается открытым.

Также для эффективной работы предложенной системы нужно разобраться с процедурой прохождения ТО, подчеркнул Ломанов.

"Сейчас проверку проходят в специализированных службах, предназначенных для регламентных работ. Автомобиль прибывает на место, где проверяются такие элементы, как тормоза, осветительные приборы, состояние лобового стекла и другие. При наличии любого нарушения автомобиль не допускается к эксплуатации, а после успешной проверки выдается соответствующая бумага. Однако ее наличие зачастую не проверяют в повседневной деятельности", – объяснил автоэксперт.

Он напомнил, что обязательный техосмотр для личных авто отменили в 2021 году. По его мнению, во многом это произошло из-за сложностей в создании эффективной системы контроля его прохождения. Теперь водители обязаны следить за состоянием своих машин самостоятельно, заключил Ломанов.

