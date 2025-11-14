Автоюрист Радько: автоматическая проверка ТО приведет к росту штрафов

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Проверка прохождения автомобилями технического осмотра с помощью дорожных камер приведет к росту штрафов, заявил в беседе с Москвой 24 автоюрист Сергей Радько.

Идею об автоматической проверке ТО ранее озвучил директор по защите активов Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. По его словам, собственники машин-такси часто игнорируют необходимость прохождения техосмотра. Такая же проблема наблюдается с грузовиками, которые выезжают на дороги без пройденной проверки.

"Инициатива, наверное, правильная в том смысле, что если техосмотр у автомобиля должен быть, то проверять его нужно. Сейчас техосмотр проходят не все машины, а только грузовые, автобусы или легковые старше четырех лет. Это происходит при смене собственника либо при изменении конструкции", – сказал Радько.

Эксперт напомнил о способах проверки технического состояния машины: либо автомобиль проходит ТО официально, либо инспектор ГИБДД при остановке может заметить явные нарушения – неработающие фары, габариты, тонировку на стеклах и другое.

"Однако есть неисправности, которые визуально не определить: люфт, проблемы с тормозами, выхлопом. Они требуют детального изучения, что на дороге невозможно", – уточнил Радько.

Он также указал, что подтверждением прохождения техосмотра служит диагностическая карта, которая проверяется по номеру авто. Отсутствие такого документа может классифицироваться как управление транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена. За это грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

"Снизить аварийность или положительно повлиять на водителей данная мера (проверка ТО с помощью камер. – Прим. ред.) не поможет. Во многих случаях техосмотр становится формальностью: нередко водители эту карту просто покупали. Таким образом, автоматическая проверка повысит количество штрафов, но нисколько не стимулирует проходить процедуру", – резюмировал автоюрист.

