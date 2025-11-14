В России предложили отслеживать наличие техосмотра у авто по камерам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой контролировать прохождение автомобилями технического осмотра с помощью системы дорожных камер. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на директора по защите активов РСА Сергея Ефремова.

С соответствующей инициативой Ефремов выступил в ходе выездного заседания комитета Государственной Думы по транспорту. В интервью изданию он пояснил, что основное внимание предлагается уделить такси, которые принадлежат индивидуальным предпринимателям, так как такие автомобили, в основном, старше десяти лет и им необходим обязательный регулярный контроль технического состояния.

Ефремов подчеркнул, что собственники подобных машин-такси часто игнорируют необходимость прохождения технического осмотра. Кроме того, аналогичная проблема наблюдается с грузовым транспортом, который выезжает на дороги без пройденной проверки.

Также глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов подтвердил газете, что направлял предложение о подобном контроле Владимиру Путину и в правительству.

Ранее депутаты Госдумы заявили, что хотят обязать таксистов проходить обязательные медицинский и технический осмотр под камеру. Соответствующее изменение планируют внести в закон о техосмотре и безопасности дорожного движения.

Депутаты считают, что актуальность этих поправок обусловлена критической ситуацией, сложившейся в отрасли легковых перевозок.