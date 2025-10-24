Эксперт Хайцеэр: мужчины склонны к агрессии во время вождения больше женщин

Больше половины россиян уверены, что пол не имеет никакого значения в вопросе управления автомобилем, отметил ВЦИОМ. При этом 24% жителей страны все равно уверены, что мужчины водят лучше женщин. Кто из них прав, разбиралась Москва 24.
Кто лучше довезет?
Меньше трети (24%) жителей России уверены, что мужчинам лучше дается вождение. В большинстве случаев (70%) их мнение основывается на том, что они считают представителей сильного пола более бдительными и сосредоточенными. 55% и вовсе отметили, что водить автомобиль вообще не женское занятие и мужчинам лучше удается чувствовать дорогу, сообщил ВЦИОМ.
При этом 68% из общего числа опрошенных ответили, что пол в вопросах управления автомобилем значения не имеет, и лишь 5% сказали, что именно женщины лучше сидят за рулем.
Респонденты также оценили качества, которыми должен обладать идеальный водитель. 56% считают, что он должен быть бдительным, внимательным и собранным. 41% указали на первостепенность знания правил дорожного движения (ПДД) и осторожность. 18% уверены, что тот, кто управляет авто, обязательно должен быть трезвым и не иметь вредных привычек.
На вопрос о предельном возрасте, после которого нельзя управлять автомобилем, 67% респондентов ответили, что это должны решать специалисты, учитывая медицинские показатели. 15% высказались о необходимости установить в РФ одинаковый для всех предельный возраст: из них 37% уверены, что он должен составлять 70 лет, 18% – 75 лет, 17% – 80 лет.
Также известно, что у 36% участников опроса есть действующее водительское удостоверение, и они сами управляют автомобилем, у 49% – его нет. При этом 15% опрошенных не водят в последнее время, несмотря на наличие прав.
Одни рискуют, вторые отвлекаются?
При этом доказать, кто действительно водит лучше, невозможно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 отметил, что исследования, проводившиеся на эту тему, не совсем релевантны, поскольку женщин за рулем гораздо меньше, чем мужчин.
При этом эксперт отметил, что неадекватное поведение может быть присуще любому вне зависимости от гендерной принадлежности. И в первую очередь в машине находится водитель, а не мужчина или женщина, подчеркнул Хайцеэр.
По его мнению, для того чтобы находиться в безопасности на дороге, человек должен обладать тремя важными качествами.
"Во-первых, быть внимательным, чтобы видеть любые препятствия, окружающих вокруг, знаки, светофоры и прочее. Во-вторых, иметь развитую моторику, чтобы делать одновременно несколько действий. Особенно это важно для тех, у кого ручная коробка передач. В-третьих, быть вежливым, потому что любое хамство в автомобильном потоке может привести к трагедии", – пояснил эксперт.
В свою очередь, психолог, нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 и вовсе назвала стереотипом мнение о том, что мужчины – лучшие водители.
"Статистика показывает, что женщины водят машину аккуратнее. Особенно те, которые уже имеют детей, потому что материнский инстинкт заставляет быть более осторожной", – пояснила она.
Хотя в целом, конечно, безопасность зависит прежде всего не от пола, а от имеющихся навыков, концентрации внимания, а также умения отпускать амбиции, чтобы не устраивать гонки на дороге, отметила Наумова.
По мнению психолога, водитель должен осознавать лежащую на нем ответственность перед пассажирами и другими участниками дорожного движения. А также уметь быстро принимать решения, успевать отслеживать все вокруг и предугадывать возможные маневры других, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.