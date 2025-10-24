Эксперт Хайцеэр: мужчины склонны к агрессии во время вождения больше женщин

Больше половины россиян уверены, что пол не имеет никакого значения в вопросе управления автомобилем, отметил ВЦИОМ. При этом 24% жителей страны все равно уверены, что мужчины водят лучше женщин. Кто из них прав, разбиралась Москва 24.

Кто лучше довезет?



Меньше трети (24%) жителей России уверены, что мужчинам лучше дается вождение. В большинстве случаев (70%) их мнение основывается на том, что они считают представителей сильного пола более бдительными и сосредоточенными. 55% и вовсе отметили, что водить автомобиль вообще не женское занятие и мужчинам лучше удается чувствовать дорогу, сообщил ВЦИОМ.

При этом 68% из общего числа опрошенных ответили, что пол в вопросах управления автомобилем значения не имеет, и лишь 5% сказали, что именно женщины лучше сидят за рулем.

Респонденты также оценили качества, которыми должен обладать идеальный водитель. 56% считают, что он должен быть бдительным, внимательным и собранным. 41% указали на первостепенность знания правил дорожного движения (ПДД) и осторожность. 18% уверены, что тот, кто управляет авто, обязательно должен быть трезвым и не иметь вредных привычек.

На вопрос о предельном возрасте, после которого нельзя управлять автомобилем, 67% респондентов ответили, что это должны решать специалисты, учитывая медицинские показатели. 15% высказались о необходимости установить в РФ одинаковый для всех предельный возраст: из них 37% уверены, что он должен составлять 70 лет, 18% – 75 лет, 17% – 80 лет.

Также известно, что у 36% участников опроса есть действующее водительское удостоверение, и они сами управляют автомобилем, у 49% – его нет. При этом 15% опрошенных не водят в последнее время, несмотря на наличие прав.

Одни рискуют, вторые отвлекаются?

При этом доказать, кто действительно водит лучше, невозможно. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 отметил, что исследования, проводившиеся на эту тему, не совсем релевантны, поскольку женщин за рулем гораздо меньше, чем мужчин.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Однако надо отметить, что агрессия во время вождения больше присуща мужчинам. Женщины же более склонны к задумчивости, поэтому могут отвлекаться, также у них бывает превратное представление о том, что водители противоположного пола должны им уступать.

При этом эксперт отметил, что неадекватное поведение может быть присуще любому вне зависимости от гендерной принадлежности. И в первую очередь в машине находится водитель, а не мужчина или женщина, подчеркнул Хайцеэр.

По его мнению, для того чтобы находиться в безопасности на дороге, человек должен обладать тремя важными качествами.

"Во-первых, быть внимательным, чтобы видеть любые препятствия, окружающих вокруг, знаки, светофоры и прочее. Во-вторых, иметь развитую моторику, чтобы делать одновременно несколько действий. Особенно это важно для тех, у кого ручная коробка передач. В-третьих, быть вежливым, потому что любое хамство в автомобильном потоке может привести к трагедии", – пояснил эксперт.

В свою очередь, психолог, нейропсихолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 и вовсе назвала стереотипом мнение о том, что мужчины – лучшие водители.

"Статистика показывает, что женщины водят машину аккуратнее. Особенно те, которые уже имеют детей, потому что материнский инстинкт заставляет быть более осторожной", – пояснила она.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог В таком случае гормоны начинают работать на то, чтобы сохранить потомство и себя для продолжения рода. При этом мужчинам от природы важно завоевывать, показывать свою смелость, храбрость, и эти моменты заставляют их быть более рисковыми, что сказывается и на вождении тоже.

Хотя в целом, конечно, безопасность зависит прежде всего не от пола, а от имеющихся навыков, концентрации внимания, а также умения отпускать амбиции, чтобы не устраивать гонки на дороге, отметила Наумова.

По мнению психолога, водитель должен осознавать лежащую на нем ответственность перед пассажирами и другими участниками дорожного движения. А также уметь быстро принимать решения, успевать отслеживать все вокруг и предугадывать возможные маневры других, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.