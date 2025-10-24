Психолог Наумова: женщины водят машину аккуратнее мужчин

Фото: 123RF.com/stockasso

Утверждение, что мужчины – лучшие водители, является стереотипом. Согласно статистике, женщины водят машину аккуратнее мужчин, рассказала Москве 24 психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Она отметила, что особенно аккуратны на дорогах женщины, которые имеют детей. Осторожнее их заставляет быть материнский инстинкт. Гормоны работают на то, чтобы сохранить потомство, пояснила психолог.

По словам Наумовой, мужчины устроены так, что им хочется показать свою смелость, что заставляет их быть рискованнее и храбрее. От природы им важно завоевывать. Это сказывается и на вождении.

При этом, согласно результатам недавнего исследования ВЦИОМ, 24% опрошенных считают, что лучше водят мужчины. Женщин лучшими водителями назвали лишь 5%. Еще 68% респондентов заявили, что при вождении пол человека не имеет значения.

70% из тех, кто счел, что мужчины водят лучше, объяснили свое мнение тем, что они более сосредоточены. Еще 55% сказали, что вождение "не женское дело", и отметили, что мужчины лучше "чувствуют" дорогу.

"В целом безопасность зависит, прежде всего, не от пола, а от имеющихся навыков, концентрации внимания, умения отпускать амбиции, чтобы не устраивать гонки на дороге, пытаясь доказать другим, что "я суперводитель, самый быстрый, смелый и решительный", – подчеркнула психолог.

Специалист добавила, что водитель в первую очередь должен осознавать свою ответственность перед участниками дорожного движения и пассажирами. Чтобы избежать аварии, человеку необходимо уметь быстро принимать решения, предугадывать возможные ситуации и отслеживать все происходящее вокруг.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов призвал водителей быть спокойнее на дорогах и не реагировать на агрессию автохамов. Он подчеркнул, что некоторые водители опасными маневрами подвергают опасности не только себя, но и других участников движения. Для борьбы с ними эксперт посоветовал фиксировать нарушения на камеру и направлять в ГИБДД.

