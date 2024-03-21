Россияне назвали агрессивных водителей самым раздражающим фактором на дороге

Фото: 123RF/nickolay

Более трети опрошенных граждан (37%) назвали агрессивных водителей самым раздражающим фактором на дороге. Об этом свидетельствуют результаты исследования одной из страховых компаний, сообщает RT. Всего в опросе поучаствовали свыше 1,2 тысячи россиян.

По данным аналитиков, почти две трети респондентов попадали в опасные ситуации на дорогах из-за неадекватного поведения других участников движения. Так, 25% опрошенных были в таких ситуациях неоднократно, 10% – часто.

Более того, выяснили эксперты, респондентов злят пробки (27%), не соблюдающие ПДД водители (27%) и пешеходы (19%), любители "подрезать" (22%), мотоциклисты (19%), сигналящие сзади автомобилисты (18%) и водители встречных авто с включенным дальним светом фар (17%), указано в исследовании. На качество дорог как на самый раздражающий фактор указали лишь 10% опрошенных.

В материале уточняется, что большинство опрошенных граждан (64%) также отметили рост количества агрессивных водителей с приходом весны.

Ранее декан факультета экстремальной психологии МГППУ, кандидат психологических наук Дмитрий Деулин заявил, что агрессия на дороге подчиняется закономерностям массовой психотизации, из-за которой возникают подражаемость и заражаемость. Другие водители, видя это, начинают невольно подражать и отвечать нарушителю ПДД, отметил он.

Эксперт указал, что среди людей старшего поколения агрессивное поведение на дороге встречается реже, однако у таких автомобилистов может увеличиться время реакции и появиться тревожность, что тоже приведет к ДТП.

В России предложили штрафовать автомобилистов за агрессивную езду