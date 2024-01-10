Психолог объяснил заразность агрессии автомобилистов на дороге

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Агрессия на дороге подчиняется закономерностям массовой психотизации, при которой возникает подражаемость и заражаемость. Другие автомобилисты, видя это, начинают невольно подражать и отвечать нарушителю ПДД. Об этом заявил декан факультета "Экстремальная психология" МГППУ, кандидат психологических наук Дмитрий Деулин, сообщает "Газета.ру".

Эксперт вспомнил аварию на трассе М-11 "Нева", в которой погибли четыре человека, включая годовалого ребенка. Среди возможных причин ДТП, с его слов, – нарушение скоростного режима и опасные маневры. Эксперт отметил статистику ДТП, которая указывает на частоту аварий из-за опасного маневрирования. Словесная агрессия, мужской пол и возраст от 18 до 30 лет также связаны с количеством аварий.

Деулин уверен, что распространению агрессии на дорогах способствуют медийные и социальные факторы. Декан привел пример фильма "Форсаж", в котором, по его мнению, пропагандируется рискованное поведение за рулем, пренебрежение к ПДД и получение "кайфа" от скорости движения машины. Он считает, что воспитанное на таком кино поколение живет с притупленным инстинктом самосохранения.

Психолог обратил внимание, что среди пожилых агрессивное поведение на дороге встречается реже, однако у таких водителей может увеличиться время реакции и появиться тревожность, что тоже приведет к аварии. В заключение он предупредил о том, что людей старшего поколения может спровоцировать агрессия других автомобилистов.

Ранее депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому водителей могут начать штрафовать и лишать прав за умышленное опасное вождение. В документе отмечается, что по их вине совершается до 80% аварий. При этом, по словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, на данный момент административной ответственности за такое поведение не предусмотрено, хотя сам термин есть в ПДД.

Как реагировать на агрессию на дороге