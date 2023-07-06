02:53Транспорт
Депутаты предложили штрафовать и лишать прав в РФ за опасное вождение
Фото: 123RF/chaoss
Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об ответственности за агрессивное вождение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, за умышленное опасное или агрессивное вождение будет предусматриваться штраф в размере 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение – штраф от 5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до одного года.
По словам Нилова, основными принципами в данном вопросе должны быть обязательное доказательство факта агрессивного вождения в формате видеоподтверждения и наличие умысла в действиях агрессивного водителя.
Кроме того, решение о привлечении к ответственности будет выноситься исключительно судом, добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафов для пользователей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.
До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил передавать автомобили, изъятые в связи с уголовными делами, на использование российским военным.
В Минтрансе предложили внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов
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