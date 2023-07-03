Депутат предложил использовать изъятые по уголовным делам машины для нужд ВС РФ

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Автомобили, изъятые в связи с уголовными делами, следует передавать на использование российским военным, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

"Любой арестованный транспорт, изъятый в рамках различных уголовных дел, который стоит на штраф-стоянках больше года, должен подлежать возможности использования для нужд вооруженных сил и армии", – сказал парламентарий.

То же касается спецтехники, например, самосвалов и экскаваторов, изъятых с карьеров. Норму об их передаче ВС РФ нужно закрепить на федеральном уровне, подчеркнул Хамзаев.

Ранее в член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов предложил запретить в период СВО продавать невостребованную спецтехнику из воинских частей. Ее парламентарий предлагает направлять в зону боевых действий для создания огневых точек, окопов и прочего.

