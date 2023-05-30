В Госдуме предложили запретить в период СВО продажу спецтехники со складов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ могут пересмотреть порядок продажи в Сети невостребованной специальной техники из воинских частей и направить ее на нужды спецоперации. Соответствующее предложение член думского комитета по обороне от фракции "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Кузнецов направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

Парламентарий ссылается на поступившее к нему обращение от центра социальной помощи населению "Женский фронт", родственников военнослужащих и волонтеров. Согласно обращению, на территории спецоперации зафиксировали недостаточное количество техники для создания огневых точек, рытья и обустройства окопов. Однако в Сети можно встретить предложения по покупке подобной техники непосредственно из воинских частей.

"В период проведения СВО считаю нецелесообразным продажу в открытый гражданский оборот невостребованной Росрезервом РФ специальной техники и других материальных ценностей, которые могут быть использованы в зоне СВО", – цитирует Кузнецова ТАСС.

В разговоре с агентством парламентарий выразил благодарность "Женскому фронту" за освещение подобной темы. По словам Кузнецова, важно разобраться "с вопиющей ситуацией в Росрезерве".

Ранее стало известно, что законодательное собрание Калужской области внесло в ГД инициативу об увеличении административных штрафов для работодателей за найм военнообязанных или подлежащих призыву россиян без предоставления документа воинского учета. Так, для граждан сумма штрафа будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 тысяч.