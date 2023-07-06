Играют в шашечки, резко тормозят: как в РФ предлагают наказывать за опасное вождение

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает штрафы и лишение прав за умышленное опасное вождение. Документ подготовили депутаты от ЛДПР. По их мнению, причиной большинства аварий на дорогах является именно агрессивная езда. Рассказываем подробности и выясняем, какие трудности могут возникнуть с реализацией нововведения.



Со злым умыслом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты от партии ЛДПР 6 июля внесли в Госдуму законопроект, по которому водителей могут начать штрафовать и лишать прав за умышленное опасное вождение. В документе отмечается, что по их вине совершается до 80% аварий. При этом, по словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, на сегодняшний день административной ответственности за такое поведение не предусмотрено, хотя сам термин есть в ПДД.

"К сожалению, до сих пор ответственности нет, и, как погода позволяет, начинают играть в шашечки, мажоры – гонять на своих крутых иномарках, провокаторы в любую погоду занимаются воспитательными процессами, резко тормозя", – привел пример депутат.

За умышленное агрессивное вождение авторы законопроекта предлагают наказывать водителей штрафами в размере 5 000 рублей. За повторное нарушение – от 5 000 до 10 000 тысяч рублей либо лишением прав сроком до года.





Ярослав Нилов депутат Госдумы Отличительные черты нашего законопроекта: первое – это наличие умысла в действиях водителя. Когда он пытается воспитать сзади идущее транспортное средство, потому как ему не понравилось, с какой скоростью, например, это транспортное средство двигается. Второе – должно быть обязательно наличие видеоподтверждения такого опасного вождения.

Примечательно, что зафиксировать нарушение можно как угодно. "Это может быть камера мобильного телефона, камера журналиста, регистратор. Все что угодно, что записывает, потому как видео показывает, как себя вел водитель", – уточнил Нилов.

Третья отличительная черта законопроекта – решение о наказании автомобилиста будет выносить только суд после анализа всех материалов. По мнению Нилова, появление административной ответственности за умышленное агрессивное вождение создаст более комфортные условия для большинства участников дорожного движения.



Убрать размытость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутаты руководствуются благими намерениями, но если законопроект примут в таком виде, как сейчас, то он еще больше всех запутает. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил автоюрист Сергей Радько.

"В ПДД нет четкого определения понятия "опасное вождение". По сути, оно может быть применено к любому водителю. Поэтому введение наказания за него, пока в ПДД имеется такое размытое, невнятное определение, я думаю, недопустимо", – сказал эксперт.





Сергей Радько автоюрист Любое нарушение ПДД представляет собой разновидность опасного вождения и совершается с каким-то умыслом. Например, превышение скорости, проезд на красный свет, управление в пьяном виде. Поэтому если про опасное вождение предлагается говорить отдельно, то и остальные правонарушения надо разделять на умышленные и неумышленные.

Кроме того, непонятно, каким образом будет определяться умысел, продолжает специалист. "Получается, если водитель скажет, что совершил неумышленно, а опровергнуть нечем, то наказания он не понесет", – рассуждает Радько.

По мнению автоюриста, для начала необходимо дать четкое определение термину "опасное вождение", иначе вопросов и проблем с применением новых мер будет немало.

