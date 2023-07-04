МВД ограничило право на управление авто за неявку в военкомат

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

МВД России утвердило порядок ограничения права управления авто для граждан, которые имеют ограничения в едином реестре воинского учета из-за неявки по повестке в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

В документе отмечается, что информация об уклонистах будет вноситься в федеральную информационную систему Госавтоинспекции в течение суток.

Отмена ограничения права управления авто будет удаляться после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.

Ранее сообщалось, что единый электронный реестр воинского учета может заработать в России до 1 октября 2023 года.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе.