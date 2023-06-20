Назван срок создания электронной базы призывников в РФ

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Единый электронный реестр воинского учета может заработать в России до 1 октября 2023 года. Это следует из сопроводительных документов к проекту изменений в Положение о призыве на военную службу граждан РФ, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Описание проблемы: <...> внедрение средств автоматизации в деятельность военных комиссариатов <...>. Мероприятия, необходимые для достижения целей регулирования: формирование единой базы призывников до 1 октября 2023 года", – говорится в одном из документов.

Также из проекта следует, что с начала следующего года в работу российских военкоматов планируется внедрить средства автоматизации.

Отмечается, что в настоящее время работа с военнообязанными гражданами затрудняется отсутствием актуальной информации о них.

14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.

Позже стало известно, что в Минцифры хотят создать и запустить реестр до 31 декабря этого года, однако позже глава ведомства Максут Шадаев предположил, что удастся сделать и до осеннего призыва.



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