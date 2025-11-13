Движение транспорта ограничат в Спортивном проезде с 15 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Олег Сосницкий

Движение автотранспорта ограничат в Спортивном проезде с 15 ноября по 3 декабря, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением строительных работ и коснутся участка от дома 8 по Спортивному проезду до дома 10/21 по улице Таганрогской. Для движения будут недоступны две полосы.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение автотранспорта на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов перекроют в ночное время 15 и 17 ноября. Это связано с проведением строительных работ.

Транспорт не сможет проехать по участку 1-го километра МКАД (внешняя сторона) от дома 1к до владения 1б по улице Сталеваров и участку 1-го километра МКАД (внутренняя сторона) от владения 1б до дома 1к по улице Сталеваров.