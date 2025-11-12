Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в центре Москвы открыто. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Днем 12 ноября проезд был заблокирован по Смоленской и Пресненской набережным в сторону Краснопресненской набережной, а также по Кремлевской набережной. Помимо этого, было ограничено движение на Большом Каменном мосту.

Более того, водители не могли проехать по улице 1905 года, а также по улицам Знаменке и Рочдельской, в районе дома № 11/5. Кроме того, перекрыта дорога была и по улице Николаева, возле дома № 4. В связи с этим водителей просили заранее выбирать пути объезда.

В этот же день движение временно закрывали на Большом Каменном мосту, а также Кремлевской набережной и Тверской улице. Водителей призвали к внимательности и рекомендовали заранее планировать маршруты. Спустя время все ограничения были сняты.

