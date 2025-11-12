Движение закрыли на ряде центральных улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких участках в центре Москвы временно закрыли движение для автотранспорта. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Движение ограничили по Большому Каменному мосту, а также Кремлевской набережной и Тверской улице. В связи с этим водителей призвали к внимательности и порекомендовали заранее планировать маршруты.

Ранее автовладельцам напомнили о перекрытиях двух полос на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке до 30 ноября с 23:00 до 06:00. Корректировки связаны с проведением работ по оформлению улиц.

Изменения в движении также планируются на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов с 02:00 до 02:30 15 и 17 ноября из-за строительства. Ограничения затронут участки внутренней и внешней сторон 1-го километра Кольцевой автодороги по улице Сталеваров.