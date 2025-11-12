Форма поиска по сайту

12 ноября, 11:44

Транспорт

Ограничения на движение сняты в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничения движения транспорта сняли в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как уточнило ведомство, водители вновь могут передвигаться по Новому Арбату, Тверской улице, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.

Движение закрывали на нескольких участках в центре Москвы утром в среду, 12 ноября. Водителей призывали к внимательности и рекомендовали заранее планировать маршруты.

Ранее Дептранс предупредил, что движение автотранспорта на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов перекроют в ночное время 15 и 17 ноября. Ограничения связаны с проведением строительных работ и будут действовать в период с 02:00 до 02:30.

Для движения будет перекрыт участок 1-го километра МКАД от дома 1к до владения 1б по улице Сталеваров и участок 1-го километра МКАД от владения 1б до дома 1к по улице Сталеваров.

Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

