Движение вновь закрыто на некоторых улицах в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение вновь временно закрыто на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, водители не смогут проехать по Смоленской и Пресненской набережным в сторону Краснопресненской набережной, а также по Кремлевской набережной. Помимо этого, перекрыта дорога на Большом Каменном мосту.

Заблокирован и проезд по улице 1905 года, а также по улицам Знаменке и Рочдельской улице, в районе дома № 11/5. Более того, ограничено движение по улице Николаева, возле дома № 4.

В связи с этим водителей попросили заранее строить альтернативные маршруты.

Ранее 12 ноября движение временно закрывали на Большом Каменном мосту, а также Кремлевской набережной и Тверской улице. Водителей призвали к внимательности и рекомендовали заранее планировать маршруты. Спустя время все ограничения были сняты.

