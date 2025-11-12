12 ноября, 14:45Транспорт
Движение вновь закрыто на некоторых улицах в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Движение вновь временно закрыто на некоторых улицах в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В частности, водители не смогут проехать по Смоленской и Пресненской набережным в сторону Краснопресненской набережной, а также по Кремлевской набережной. Помимо этого, перекрыта дорога на Большом Каменном мосту.
Заблокирован и проезд по улице 1905 года, а также по улицам Знаменке и Рочдельской улице, в районе дома № 11/5. Более того, ограничено движение по улице Николаева, возле дома № 4.
В связи с этим водителей попросили заранее строить альтернативные маршруты.
Ранее 12 ноября движение временно закрывали на Большом Каменном мосту, а также Кремлевской набережной и Тверской улице. Водителей призвали к внимательности и рекомендовали заранее планировать маршруты. Спустя время все ограничения были сняты.