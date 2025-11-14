Более 500 правонарушений зафиксировано в ТиНАО за две недели рейда

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 500 протоколов о правонарушениях составили полиция и "Московская безопасность" в ТиНАО за две недели совместной работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ.

С 20 октября по 2 ноября правоохранительные органы возбудили 3 уголовных дела и поместили на спецстоянку 24 автомобиля.

"В территориальные отделы полиции доставлено более 300 граждан. Большинство нарушений было связано с правилами дорожного движения и миграционным законодательством", – говорится в сообщении.

В обеспечении порядка полиции помогали около 100 сотрудников "Московской безопасности" и 120 народных дружинников. Вместе с ними в мероприятиях принимали участие ГКУ "Организатор перевозок", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" столичного Дептранса, Московская административная дорожная инспекция, префектуры ТиНАО и управы районов.

Пресс-служба подчеркнула, что профилактические работы также были проведены на юго-западе, юго-востоке и юге Москвы.

Всего с начала года число преступлений в Москве снизилось на 5,4%. За 10 месяцев было зарегистрировано 102 056 преступлений. В ЮВАО, например, зафиксировано 11 863 (на 8,4% меньше) правонарушения, а в ЦАО – 11 543 преступления, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году.

