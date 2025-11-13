Число преступлений в Москве снизилось на 5,4% с начала 2025 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2025 года в Москве на 5,4% снизилось количество преступлений, рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Всего за 10 месяцев было зарегистрировано 102 056 преступлений. В ЮВАО, например, зафиксировано 11 863 (на 8,4% меньше) правонарушения, а в ЦАО – 11 543 преступления, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, выявлено:



в ВАО – 10 904 (меньше на 8,7%);

в ЗАО – 10 802 (меньше на 2,6%);

в СВАО – 10 534 (меньше на 4,6%);

в ЮАО – 9 982 (меньше на 3,7%);

в САО – 9 619 (меньше на 9,9%);

в ЮЗАО – 9 045 (меньше на 7%);

в СЗАО – 8 786 (меньше на 1%);

в ТиНАО – 4 918 (больше на 3,9%);

в Зеленограде – 2 775 (меньше на 13,2%).

Всего в столице было совершено 666 грабежей (на 8,4% меньше), 37 592 случая мошенничества (меньше на 10,2%), 25 756 краж (меньше на 17,4%), из которых 128 случаев (меньше на 28,9%) – из квартир, а 146 (меньше на 38,1%) – краж автомобилей. Кроме того, было совершено 195 угонов, это на 5,8% меньше, чем в 2024 году.

Помимо этого, 46 663 преступления было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 11,6% меньше. В общественных местах было совершено 23 901 преступление (меньше на 2,5%), включая 12 400 случаев правонарушений на улице (меньше 4,6%).

Фактов нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств было зарегистрировано 446, то есть на 8,2% меньше, со смертельным исходом – 91 случай, их количество сократилось на 26,6%.

В ведомстве добавили, что при координирующей роли органов прокуратуры было раскрыто 47 убийств и 17 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет. Это на 9,3 и на 41,7% больше, чем годом ранее.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что Москва давно занимает более высокие позиции в вопросах безопасности, чем любой другой европейский город. За последние десятилетия количество грабежей, угонов автомобилей и насильственных преступлений в городе сильно уменьшилось. Кроме того, сократилось число правонарушений в общественных местах.

