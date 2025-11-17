Форма поиска по сайту

17 ноября, 11:10

Транспорт

Движение возобновлено на съезде с Варшавского шоссе на МКАД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Движение возобновлено на съезде с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также для водителей вновь доступен проезд на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Дороги на данных участках были перекрыты утром 17 ноября. Департамент транспорта Москвы просил автомобилистов быть внимательнее и строить маршруты заранее.

Ранее движение транспорта на участке в районе Нагатинской набережной перекрыли с 17 ноября до 30 декабря 2028 года. Ограничения связаны с проведением строительных работ и затронут участок местного проезда в районе дома 40А по Нагатинской набережной.

