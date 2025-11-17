Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение закрыто на внутренней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным департамента, в настоящее время также перекрыт съезд с Варшавского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. В ведомстве призвали быть внимательнее и строить маршрут заранее.

Ранее стало известно, что транспортные средства не смогут проехать по одной-двум полосам на Тверской и Моховой улицах, а также в Газетном переулке.

Ограничения начали действовать 5 ноября и продолжатся до 30 ноября с 23:00 до 06:00. Проезд по одной-двум полосам на вышеперечисленных участках перекроют из-за проведения работ по оформлению улиц.

Кроме того, до 28 февраля 2026 года будет ограничено движение в районе Причального проезда. Это связано со строительством инженерных сетей. Меры коснутся участков Причального проезда, улицы 3-й Магистральной и Шелепихинского шоссе.

