Движение перекрыто на нескольких улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На нескольких улицах Москвы временно закрыто движение, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения коснулись внешней стороны Садового кольца в районе Новинского бульвара, а также его внутренней стороны в районе Валовой улицы. Также нет возможности съехать с Вернадского проспекта и ТТК на Ленинский проспект.

Утром 12 ноября было закрыто движение по Большому Каменному мосту, Кремлевской набережной и Тверской улице. Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршруты. Спустя время утренние ограничения были полностью сняты.

Однако в дневное время движение перекрыли на Смоленской и Пресненской набережных в направлении Краснопресненской набережной, а также восстановили ограничения на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту.

Дополнительные временные перекрытия были введены на улице 1905 года, улицах Знаменке и Рочдельской (в районе дома № 11/5), а также на улице Николаева у дома № 4. С течением времени все эти участки были вновь открыты для проезда.

Позднее временные ограничения ввели снова – на Новом Арбате, улицах Знаменке и Тверской. Для объезда перекрытого участка на Новом Арбате автомобилистам предлагалось использовать улицу Остоженку.

Также на время было закрыто движение на МКАД в районе Ленинского проспекта. Уточнялось, что проезд ограничен в обе стороны.