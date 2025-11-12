Движение закрыто на МКАД в районе Ленинского проспекта

Фото: depositphotos/dimaberkut

Движение на МКАД в районе Ленинского проспекта закрыто. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Проезд на данном участке ограничен в оба направления. В связи с этим автомобилистов попросили быть внимательнее.

Утром 12 ноября проехать нельзя было по Большому Каменному мосту, а также по Кремлевской набережной и Тверской улице. Автомобилистов призывали заранее строить маршруты. Спустя время все ограничения были сняты.

Днем движение было заблокировано по Смоленской и Пресненской набережным в сторону Краснопресненской набережной, а также по Кремлевской набережной и на Большом Каменном мосту.

Кроме того, дорога была перекрыта на улице 1905 года, а также на улицах Знаменке и Рочдельской, в районе дома № 11/5. Помимо этого, водители не могли проехать по улице Николаева, возле дома № 4. Спустя время движение на данных участках открыли.

Через некоторое время проезд на Новом Арбате, улицах Знаменке и Тверской было вновь временно закрыт. Автомобилистам предлагали объехать перекрытый на Новом Арбате участок через улицу Остоженку.

