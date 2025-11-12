Движение временно закрыто на нескольких центральных улицах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на Новом Арбате, улицах Знаменке и Тверской. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям предложили объехать перекрытый на Новом Арбате участок через улицу Остоженку. Помимо этого, автомобилистов попросили быть внимательнее при построении альтернативных маршрутов.

Утром 12 ноября движение было временно закрыто на Большом Каменном мосту, а также Кремлевской набережной и Тверской улице. Водителей просили заранее строить маршруты. Через некоторое время все ограничения были сняты.

Днем водители не могли проехать по Смоленской и Пресненской набережным в сторону Краснопресненской набережной, а также по Кремлевской набережной. Кроме того, была перекрыта дорога на Большом Каменном мосту.

Движение было ограничено и на улице 1905 года, а также на улицах Знаменке и Рочдельской, в районе дома № 11/5. Помимо этого, заблокирован проезд был и на улице Николаева, возле дома № 4. Спустя время движение на данных участках было восстановлено.

