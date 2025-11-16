Движение транспорта ограничат на участках Щелковского путепровода с 17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта ограничат на участках Щелковского путепровода и Окружного проезда будет ограничено с 17 ноября до 22 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на этом участке дороги. Для проезда будет недоступна одна полоса.

Ранее в департаменте предупредили, что движение автотранспорта на МКАД в районе пересечения с шоссе Энтузиастов перекроют в ночное время 15 и 17 ноября.

Это связано с проведением строительных работ. Для движения будет перекрыт участок 1-го километра МКАД (внешняя сторона) от дома 1к до владения 1б по улице Сталеваров и участок 1-го километра МКАД (внутренняя сторона) от владения 1б до дома 1к по улице Сталеваров.