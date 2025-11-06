Форма поиска по сайту

06 ноября, 07:30

Транспорт

ЦОДД зафиксировал более 5 тыс нарушений с арендованными электросамокатами в Москве

Специалисты ЦОДД зафиксировали более 5,4 тысячи разных видов нарушений с арендованными электросамокатами в Москве в 2025 году. Нарушения выявляются с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Большинство происходит в столице в будни с 14:00 до 19:00, особенно на Бульварном кольце. Половина из них – это случаи, когда пользователи не сходят с самокатов на пешеходных переходах. Данные о нарушениях передаются операторам аренды для вынесения штрафов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
