30 октября, 14:15

Транспорт

Сотрудники ГАИ выявили нарушения у курьеров на самокатах во время рейда в Москве

Сотрудники ГАИ выявили нарушения у курьеров на самокатах во время рейда в Москве

Госавтоинспекция и Дептранс проводят рейд в Москве по курьерам на средствах индивидуальной мобильности. В ходе проверки выяснилось, что некоторые доставщики управляют самокатами без водительских удостоверений, не зная о таком требовании.

Как отметила руководитель проектов новой мобильности департамента транспорта Москвы Полина Стасюк, всю информацию о нарушениях передают компаниям для работы с курьерами. Большинство из них уже зарегистрированы в городских информационных системах.

