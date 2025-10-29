Собянин: первый в России беспилотный трамвай перевез более 26 тыс пассажиров

Первый в России беспилотный трамвай перевез свыше 26 тысяч пассажиров, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Мэр отметил, что развитие беспилотных технологий – часть масштабной цифровизации московского транспорта.

В ближайшие годы в столичном метро появятся турникеты нового поколения на 25 станциях. Они полностью разработаны в Москве и поддерживают все способы оплаты.

