25 октября, 22:15Транспорт
Сотрудники Госавтоинспекции в Москве напомнили велокурьерам ПДД
Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по велокурьерам, чтобы напомнить им правила дорожного движения, а также проверить наличие водительских прав у тех, кто передвигается на более мощных СИМ.
Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. В спешке многие забывают о том, что перед ним обязательно необходимо спешиться и провезти транспортное средство.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.