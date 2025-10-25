Сотрудники Госавтоинспекции в Москве напомнили велокурьерам ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по велокурьерам, чтобы напомнить им правила дорожного движения, а также проверить наличие водительских прав у тех, кто передвигается на более мощных СИМ.

Самым частым нарушением оказался проезд по пешеходному переходу. В спешке многие забывают о том, что перед ним обязательно необходимо спешиться и провезти транспортное средство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

