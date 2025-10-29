Три тысячи новых электроскутеров появятся в "Велобайке" в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2026 году для сервиса "Велобайк" закупят 3 тысячи электроскутеров, из которых 1,5 тысячи – за счет городского бюджета, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что формирование лучшей в мире транспортной системы является одной из основных задач столичных властей. В городе развиваются все виды транспорта, которые интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в следующем году составит 1 296,8 миллиарда рублей.

В столице создается все необходимое, чтобы арендуемый транспорт был безопасным и доступным, подчеркивается на портале. Свыше 85% всех велопоездок совершается, чтобы доехать до дома, места учебы или работы.

Ежегодно популярность велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличивается. Воспользоваться городским прокатом могут совершеннолетние москвичи. Им доступны бесплатные поездки по безлимитному тарифу билета "Единый" и карте москвича для обучающихся.

Взять в аренду велосипед можно не только в приложении "Велобайк", но и "Метро Москвы". Для этого нужно зайти в раздел "Сервисы" в личном кабинете пассажира.

В настоящее время парк "Велобайка" насчитывает более 9 тысяч велосипедов и 300 электроскутеров. В этом году жители могут арендовать электровелосипеды 2.0, электроскутеры, а также бесстанционные механические и детские велосипеды.

Для повышения безопасности весь транспорт городского проката оснащен госномерами, что позволяет фиксировать возможные нарушения ПДД.

Кроме того, для оперативного реагирования на потребности парка и поддержания транспорта в нормативном состоянии используется 3D-печать для изготовления необходимых деталей. С помощью этой технологии уже произвели порядка 2 тысяч элементов, в том числе крышки для шифтера, элементы креплений для номеров и площадки крепления замка аккумулятора.

Ранее "Велобайк" запустил тариф "ВелоОсень". Он позволяет горожанам пользоваться велосипедами и электроскутерами за 5 рублей в сутки. При этом количество поездок не ограничено. За первые 20 минут платить не нужно, тарификация начинает действовать с 21-й минуты.