В городском велопрокате стал доступен тариф "ВелоОсень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

"Велобайк" запустил тариф "ВелоОсень", который позволит пользоваться велосипедами и электроскутерами за 5 рублей в течение суток. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Новый тариф распространяется на весь парк "Велобайк" – это более 9 тысяч велосипедов и 300 электроскутеров", – рассказал он.

Ездить на них в течение суток горожане смогут неограниченное количество раз. Не нужно платить за первые 20 минут каждой поездки. Поминутная тарификация начинает действовать с 21-й минуты.

Тариф уже доступен в приложении "Велобайк".

Ранее "Велобайк" запустил сервис зимнего хранения велосипедов. Горожане могут оставить двухколесный транспорт на складе в центре Москвы до конца апреля.

