Юрист Салкин: велосипедисты могут получить штраф за езду по тротуарам

Фото: 123RF/boggy22

Велосипедистам старше 16 лет грозит штраф в размере 800 рублей за езду по тротуарам в местах, где есть специальная выделенная дорожка или имеется возможность ехать по краю проезжей части. Об этом News.ru рассказал юрист Михаил Салкин.

Исключением могут быть ситуации, когда правый край дороги занят, например, парковочными местами для автомобилей, уточнил эксперт. При этом велосипедистам до 14 лет разрешено двигаться по тротуарам.

"Если ездить с нарушением правил в возрасте с 14 до 16 лет, то штрафа не будет, так как не достигается возраст, с которого наступает административная ответственность", – пояснил Салкин.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов заявил, что минимальный возраст для езды на велосипеде по российским автодорогам нужно поднять с 14 до 16 лет.

Он отмечал, что, согласно ПДД, сейчас можно выезжать на обычном велосипеде на дорогу с 14 лет, однако административная ответственность в РФ наступает лишь с 16 лет. По его словам, это вызывает вопросы относительно того, как наказывать велосипедистов в возрасте от 14 до 16 лет, нарушающих правила дорожного движения.

