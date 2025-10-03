"Велобайк" снизил стоимость тарифов до 33%

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сервис городского проката "Велобайк" снизил стоимость тарифов и одной минуты поездки, сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Теперь 1 минута поездки стоит 5 рублей вместо 6, также действуют скидки до 33% на пакеты 30, 60 и 120 минут, тарифы "Поминутный" и "Сутки". Кроме того, для обладателей "Единых" билетов и карт москвича обучающегося доступны бесплатные поездки.

"Снижение тарифов до 33% позволяет экономить на повседневных поездках и чаще выбирать велосипед для передвижения по городу. Скидки распространяются на весь парк "Велобайк": электровелосипеды, механические и детские велосипеды, а также электроскутеры", – пояснил Ликсутов.

Ранее "Велобайк" запустил сервис зимнего хранения велосипедов. Москвичи могут оставить свой двухколесный транспорт на складе до конца апреля. Привезти туда велосипед можно самостоятельно или при помощи доставки "Велобайка".