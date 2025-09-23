Депутат Кошелев: штраф грозит за оставленные в подъезде коляски и велосипеды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жильцы, оставляющие на хранение в подъезде свои коляски, велосипеды, санки и прочее в непредназначенных для этого местах, могут получить штраф за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом предупредил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам депутата, в новых домах обычно предусматриваются помещения, в которых можно хранить коляски, велосипеды и другое имущество. Эти помещения соответствуют противопожарным требованиям, а их функциональное назначение отражено в техдокументации дома.

"Но большинство старых домов таких помещений и пространств, к сожалению, не имеют, а значит оставлять в их подъездах коляски, детские санки, велосипеды и другие личные вещи нельзя", – передает ТАСС слова Кошелева.

Парламентарий добавил, что за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение либо штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме сообщили, что крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) будет перенесен на 15-е число каждого месяца. Данное изменение вступит в силу с 1 марта 2026 года. У нововведения лишь одна цель – удобство и комфорт граждан, поскольку люди получают зарплату в разные даты.

Депутаты ГД также приняли в первом чтении проект закона об использовании взносов на капитальный ремонт от владельцев нежилых помещений в доме, включенном в программу реновации в Москве, на реализацию самой реновации.