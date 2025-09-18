ГД приняла в I чтении проект об использовании взносов на капремонт для реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об использовании взносов на капитальный ремонт от владельцев нежилых помещений в доме, включенном в программу реновации в Москве, на реализацию самой реновации.

В настоящее время собственники помещений должны платить каждый месяц взнос на капремонт. При этом они могут выбрать способ формирования фонда капремонта – одним из них является использование спецсчета.

В случае включения дома в программу реновации, если жильцы выбрали спецсчет, его владелец после перехода права собственности на все помещения в Москве обязан передать права на счет городу. В будущем взносы будут использоваться на реализацию программы реновации.

Как указано в пояснительной записке, сейчас порядок использования взносов на капремонт от собственников нежилых помещений не урегулирован. В связи с этим проект предлагает внести соответствующие изменения в закон "О статусе столицы РФ".

Более того, предлагается распространить на владельцев любых помещений норму о необходимости передавать Москве права на спецсчет после перехода права собственности на все помещения при включении здания в программу реновации.

В 2026 году в столице по реновации переедут 250 тысяч человек, рассказал ранее Сергей Собянин. С его слов, в городе проходит вторая волна современной индустриализации. Москва смогла занять второе место среди мировых мегаполисов по валовому продукту.