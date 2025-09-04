В Люблине передали под заселение 17 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Люблино под заселение передали 17 домов с начала реализации программы реновации. В них сделали квартиры с готовой улучшенной отделкой, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В них суммарно оборудовано более 5 тысяч квартир – это 292,2 тысячи квадратных метров жилья. Сейчас туда переехали или находятся в процессе переселения около 4,3 тысячи семей. Всего по программе реновации в Люблине предстоит переселить около 10,3 тысячи семей из 152 старых домов", – подчеркнул он.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, из 17 новостроек 2 были переданы под заселение с начала текущего года. Они находятся на Краснодонской и Люблинской улицах. Там спроектировано 600 квартир.

В подъездах домов специалисты сделали лифты, комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Также они благоустроили прилегающие территории, где высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, построили площадки для отдыха и занятий спортом.

Ранее стало известно, что два жилых дома построят по программе реновации на месте пятиэтажек в районе Зюзино. Трехсекционный дом, который будет рассчитан на 280 квартир, появится возле станции метро "Нахимовский проспект" на Одесской улице, а второе здание – на Перекопской улице.

В последней новостройке оборудуют 218 квартир. Их подготовят к заселению в соответствии со стандартами программы реновации.

