Новостройка по программе реновации появится в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации построят в столичном районе Измайлово. Для его возведения уже оформлен градостроительный план земельного участка, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевска, передает портал мэра и правительства города.

Новостройка будет располагаться по адресу улица Первомайская, участок № 43, рядом со станцией "Измайловская" Арбатско-Покровской линии метро.

Комплекс построят на территории площадью 0,33 гектара. При этом предельная площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров. Дом появится в рамках квартальной застройки, где есть необходимая инфраструктура для комфортной жизни.

В столичном районе Люблино под заселение передали 17 домов с начала реализации программы реновации. В них суммарно оборудовано более 5 тысяч квартир – 292,2 тысячи квадратных метров жилья. Всего по программе реновации в Люблине предстоит переселить около 10,3 тысячи семей из 152 старых домов.

До этого стало известно, что два жилых дома построят по программе реновации на месте пятиэтажек в районе Зюзино. Трехсекционный дом, который будет рассчитан на 280 квартир, появится возле станции метро "Нахимовский проспект" на Одесской улице, а второе здание – на Перекопской улице.

