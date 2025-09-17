Эксперт Бондарь: ржавчина на батарее может привести к протечке после подачи отопления

Фото: 123RF/krsmanovic

Очистить радиаторы от пыли и осмотреть их на предмет ржавчины важно перед началом отопительного сезона. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, пока в дом не дали тепло, важно внимательно осмотреть батареи: возможно, где-то появились пятна ржавчины или, что хуже, следы старых потеков.

"Любое такое изменение может стать причиной серьезной протечки. Поэтому есть смысл вызвать специалиста, который оценит степень износа и примет решение о локальном ремонте или замене радиатора", – посоветовал эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Это может быть сделано бесплатно за счет управляющей компании (УК) или ТСЖ. Но только в том случае, если батарея подключена к общему стояку отопления напрямую, без каких-либо кранов, позволяющих перекрыть воду именно в вашем радиаторе.

В противном случае, все, что находится после кранов, является личным имуществом собственника квартиры. Поэтому и ремонт, и замена батареи будут за его счет, пояснил Бондарь.

"Также перед началом отопительного сезона советую тщательно очистить радиаторы от пыли. Она способна заметно снизить теплоотдачу. К тому же при первом нагреве пыль иногда издает неприятный запах", – отметил специалист.

Уже после запуска системы отопления Бондарь посоветовал обратить внимание, равномерно ли распределяется тепло по радиатору.

"Иногда, например, бывает так, что верх горячий, а низ холодный. Скорее всего, виной тому скопившийся в трубе воздух. На это также можно пожаловаться в УК либо попробовать выпустить его самостоятельно через специальный клапан (кран Маевского), если такой есть. Предварительно нужно поставить под него какую-нибудь емкость и начать крутить. Услышав шипение, дождаться, пока не пойдет ровная струя воды, и затем закрыть кран", – пояснил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Кроме этого, важно помнить, что существуют четкие нормы температуры в жилых помещениях, которые обязана соблюдать управляющая компания. Они прописаны в постановлении Правительства РФ № 354. В обычных комнатах температура не должна опускаться ниже +18, а в угловых – ниже +20 градусов. Если дома холоднее – это повод для официального обращения в УК.

