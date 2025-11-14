"Новости дня": север и северо-восток Москвы свяжет новая удобная дорога

Север и северо-восток Москвы свяжет новая удобная дорога. В Тимирязевском районе идет строительство путепровода, который соединит Московский скоростной диаметр и улицу Академика Королева.

Для этого строители продлят Валаамскую улицу, возведут мост через пути Октябрьской железной дороги и тем самым обеспечат прямой выезд с МСД в Останкинский район. Путепровод готов почти наполовину. Движение по нему запустят уже в следующем году.

Подробнее – в программе "Новости дня".