12 ноября, 05:30

Транспорт

"Новости дня": новые поезда "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

До конца года на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) появятся 15 современных составов "Иволга 4.0". Новые поезда отличаются повышенной мощностью и комфортабельными салонами.

Москвичам напоминают о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Налогами облагаются недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также была введена прогрессивная шкала для доходов свыше 5 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
транспортгородобществовидео

