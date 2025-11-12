"Новости дня": новые поезда "Иволга 4.0" появятся на Ярославском направлении МЖД

До конца года на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) появятся 15 современных составов "Иволга 4.0". Новые поезда отличаются повышенной мощностью и комфортабельными салонами.

Москвичам напоминают о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Налогами облагаются недвижимость, земельные участки и транспортные средства, а также была введена прогрессивная шкала для доходов свыше 5 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".