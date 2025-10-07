В России предложили урегулировать работу частных такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Госдуме предложили создать отдельное законодательное регулирование для частных таксистов, которые выезжают на личных автомобилях. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия – За правду", первый заместитель председателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

По словам депутата, эта инициатива даст возможность гражданам, в том числе тем, кто возвращается с СВО, спокойно и легально зарабатывать.

Гусев отметил, что около 1,5 миллиона водителей оказались в серой зоне из-за закона о такси, который был принят два года назад.

"Эти люди подрабатывали и будут подрабатывать, но действующие нормы для них просто невыполнимы", – добавил он, передает ТАСС.

Депутат также обратил внимание на то, что сейчас большая часть таксистов не выполняет требования по медицинским и техническим осмотрам. Игнорировать данный факт нельзя, считает Гусев.

В декабре 2022 года депутаты Госдумы приняли закон, который устанавливает особенности организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси. Согласно данному закону, самозанятые физлица могут перевозить пассажиров в том случае, если они заключат договор со службой заказа легкового такси, работающей через интернет. Также закон ввел некоторые ограничения при допуске к управлению легковым такси.

